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Алехандро Альфаро
Статистика
Алехандро Альфаро - статистика
Завершил карьеру
23 ноября 1986 (39)
#20 | Полузащитник
173 см | 67 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
27
6
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
4 : 2
01.06.2013
Вальядолид
1' - 84'
17'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
0 : 0
26.05.2013
Мальорка
75' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
53' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
1' - 61'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
15.04.2013
Сельта
1' - 84'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
5 : 0
06.04.2013
Мальорка
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2 : 3
31.03.2013
Депортиво
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
5 : 2
16.03.2013
Мальорка
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
2 : 1
10.03.2013
Севилья
1' - 78'
16, 66'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
1' - 86'
13'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
1' - 83'
24'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
17.02.2013
Мальорка
1' - 62'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
77' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.02.2013
Мальорка
75' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
2 : 3
27.01.2013
Малага
61' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
3 : 1
12.01.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 1
06.01.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
86' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
61' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
60' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
86' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
18.11.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 4
11.11.2012
Барселона
46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 0
04.11.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3 : 2
22.10.2012
Мальорка
77' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
1' - 58'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2 : 0
23.09.2012
Валенсия
54' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
Мальорка
1' - 42'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
01.09.2012
Реал Сосьедад
64' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
26.08.2012
Мальорка
81' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
19.08.2012
Эспаньол
Был в запасе
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