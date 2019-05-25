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Риккардо Меджиорини
Статистика
Риккардо Меджиорини - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1985 (41), Изола-делла-Скала
#69 | Нападающий
182 см | 78 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
19
3
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1 : 1
28.04.2019
Парма
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1 : 2
20.04.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 3
14.04.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1 : 1
17.03.2019
Кьево
1' - 90'
32'
5'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 2
09.03.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3 : 0
03.03.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
24.02.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
17.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
21.01.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 0
26.12.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 1
22.12.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0 : 0
16.12.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1 : 1
09.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1 : 1
02.12.2018
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 0
25.11.2018
Кьево
1' - 75'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2018
Болонья
1' - 90'
20'
45'
5'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0 : 2
04.11.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
28.10.2018
Кьево
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 5
21.10.2018
Аталанта
63' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 1
07.10.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
30.09.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2 : 0
26.09.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 2
23.09.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
16.09.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
6 : 1
26.08.2018
Кьево
Был в запасе
82'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 3
18.08.2018
Ювентус
Был в запасе
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