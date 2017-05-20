Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жордан Лотье
Статистика
Жордан Лотье - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1984 (42)
#4 | Защитник
187 см | 83 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
23
2
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
20.05.2017
Дижон
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2 : 0
14.05.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4 : 0
06.05.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0 : 0
30.04.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Дижон
3 : 2
22.04.2017
Анжер
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
2 : 1
15.04.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1 : 2
08.04.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1 : 1
01.04.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0 : 1
19.03.2017
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
0 : 1
04.03.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
3 : 1
24.02.2017
Дижон
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4 : 2
19.02.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
2 : 1
08.02.2017
Дижон
1' - 60'
30'
60'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
1 : 3
04.02.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2017
Дижон
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0 : 0
21.01.2017
Лилль
1' - 90'
47'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1 : 1
14.01.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 0
21.12.2016
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
2 : 1
18.12.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1 : 2
10.12.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3 : 3
02.12.2016
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1 : 1
29.11.2016
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3 : 2
26.11.2016
Дижон
85' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0 : 0
29.10.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1 : 0
22.10.2016
Лорьян
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1 : 1
16.10.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3 : 3
01.10.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
3 : 0
24.09.2016
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 0
20.09.2016
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
3 : 1
10.09.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
4 : 2
27.08.2016
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
20.08.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
13.08.2016
Нант
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
4
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+