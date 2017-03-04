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    Жордан Лотье - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Жордан
    Фамилия Лотье
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 23 2 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:0 Дижон (Дижон)
    40'
    14.05.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Нанси (Нанси)
    06.05.2017 1' -90' Генгам (Генгам) 4:0 Дижон (Дижон)
    30.04.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Бордо (Бордо)
    22.04.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 3:2 Анжер (Анжер)
    90'
    15.04.2017 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Дижон (Дижон)
    08.04.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    01.04.2017 1' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Дижон (Дижон)
    19.03.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    04.03.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Ницца (Ницца)
    24.02.2017 1' -90' Нант (Нант) 3:1 Дижон (Дижон)
    45'
    19.02.2017 1' -90' Лион (Лион) 4:2 Дижон (Дижон)
    08.02.2017 1' -60' Метц (Метц) 2:1 Дижон (Дижон)
    30' 60'
    04.02.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 1:3 ПСЖ (Париж)
    28.01.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:3 Дижон (Дижон)
    70'
    21.01.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Лилль (Лилль)
    47'
    14.01.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Дижон (Дижон)
    21.12.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    18.12.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Дижон (Дижон)
    10.12.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Марсель (Марсель)
    02.12.2016 1' -90' Кан (Кан) 3:3 Дижон (Дижон)
    29.11.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Монако (Монако)
    26.11.2016 85' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Дижон (Дижон)
    19.11.2016 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:0 Дижон (Дижон)
    29.10.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    90'
    16.10.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Дижон (Дижон)
    01.10.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:3 Монпелье (Монпелье)
    24.09.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:0 Ренн (Ренн)
    20.09.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Дижон (Дижон)
    10.09.2016 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:1 Дижон (Дижон)
    27.08.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 4:2 Лион (Лион)
    20.08.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.08.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:1 Нант (Нант)
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