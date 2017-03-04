|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|23
|2
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|40'
|14.05.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|06.05.2017
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|30.04.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|22.04.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:2
|Анжер (Анжер)
|90'
|15.04.2017
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|08.04.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|01.04.2017
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|19.03.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|04.03.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|24.02.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|45'
|19.02.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|4:2
|Дижон (Дижон)
|08.02.2017
|1' -60'
|Метц (Метц)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|30' 60'
|04.02.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|28.01.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:3
|Дижон (Дижон)
|70'
|21.01.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|47'
|14.01.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|21.12.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|02.12.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|3:3
|Дижон (Дижон)
|29.11.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Монако (Монако)
|26.11.2016
|85' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|90'
|16.10.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|20.09.2016
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|4:2
|Лион (Лион)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Нант (Нант)