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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Дижон
Нанси - Дижон: обзор матча 19 ноября 2016
Нанси
19.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
77'
Т. Бадила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Дижон
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Б. Педретти
88'
85'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
М. Мартен
78'
Замена
Ж. Бела
️️️️
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 1:0!
Т. Бадила
Пас отдал
К. Манданн
77'
Замена
К. Кулибали
️️️️
И. Диа
72'
Замена
К. Манданн
️️️️
Ю. Хаджи
65'
61'
Желтая карточка
В. Рюфли
56'
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Саммаритано
55'
Желтая карточка
М. Абид
45'
Желтая карточка
А. Ланг
Желтая карточка
А. Робич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
25
Бенуа Педретти
ПП
22
Иссиар Диа
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Карим Кулибали
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
3-4-3
16
Нди-Ассембе
21
Бадила
23
Кабако
2
Лангле
13
Н'Гуессан
14
Куффа
12
Диарра
25
Педретти
22
Диа
15
Хаджи
7
Робич
4-3-1-2
30
Рейне
25
Бука
27
Варро
26
Ланг
99
Рюфли
17
Абид
14
Мари
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
11
Таварес
99
Диони
25
Педретти
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
25
Педретти
22
Диа
11
Кулибали
11
Кулибали
22
Диа
15
Хаджи
12
Манданн
12
Манданн
15
Хаджи
33
Лис-Мелу
91
Бела
91
Бела
33
Лис-Мелу
Мартен
7
Ривьер
7
Ривьер
Мартен
7
Саммаритано
15
Мартен
15
Мартен
7
Саммаритано
Остались в запасе
Нанси
Дижон
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Жульен Кето
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
25
Йоан Гастьен
ОП
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Жульен Кето
ПП
Остались в запасе
25
Йоан Гастьен
ОП
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Нанси - Дижон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
Все
Нанси
Дижон
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
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2024.06.27 20:00
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2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
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2019.09.17 12:29
42
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2019.03.20 09:55
7
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2024.08.15 13:49
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2024.08.07 17:35
5
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2024.05.07 22:22
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2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
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