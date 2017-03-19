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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Сент-Этьен
Дижон - Сент-Этьен: обзор матча 19 марта 2017
Дижон
19.03.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
78'
Ж. Верету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Сент-Этьен
90'
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Ф. Чафик
84'
84'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Р. Берич
Желтая карточка
М. Абид
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Верету
Пас отдал
К. Монне-Паке
Желтая карточка
Л. Диони
65'
64'
Замена
Б. Корнье
️️️️
А. Савье
Замена
Ж. Мари
️️️️
Ф. Саммаритано
61'
59'
Замена
Л. Лакруа
️️️️
Л. Перрен
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Бальмон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
4
Лотье
26
Ланг
4
Хаддади
26
Чафик
15
Бальмон
17
Абид
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
99
Диони
11
Таварес
4-1-1-1-3
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
12
М'Бенге
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
10
Селнаэс
17
Верету
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
17
Амума
15
Бальмон
15
Мартен
15
Мартен
15
Бальмон
26
Чафик
20
Амалфитано
20
Амалфитано
26
Чафик
7
Саммаритано
14
Мари
14
Мари
7
Саммаритано
24
Перрен
4
Лакруа
4
Лакруа
24
Перрен
9
Берич
18
Лемуан
18
Лемуан
9
Берич
6
Савье
10
Корнье
10
Корнье
6
Савье
Остались в запасе
Дижон
Сент-Этьен
91
Жереми Бела
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Дижон - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Гастон Жерар
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