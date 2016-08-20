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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Дижон
Лилль - Дижон: обзор матча 20 августа 2016
Лилль
20.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
87'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Дижон
Замена
С. Сунзу
️️️️
Ю. Санкаре
90'
89'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Р. Амалфитано
ГОЛ! 1:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Эдер
87'
77'
Замена
К. Бернар
️️️️
В. Рюфли
74'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
Ж. Пальмери
70'
Замена
Э. Ботик
️️️️
Н. де Превилль
65'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Р. Мендес
65'
62'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
41'
Желтая карточка
Ж. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
12
Николя де Превилль
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
20
Райан Мендес
РФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Ромен Амалфитано
ПП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
4-1-2-3
1
Эньяма
2
Сивелли
20
Пальмери
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
13
Санкаре
31
Амалфитано
24
Эдер
12
де Превилль
20
Мендес
4-4-1-1
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
5
Абдельхамид
99
Рюфли
20
Амалфитано
14
Мари
7
Баамбула
15
Бальмон
7
Саммаритано
11
Таварес
13
Санкаре
31
Сунзу
31
Сунзу
13
Санкаре
20
Мендес
8
Бензия
8
Бензия
20
Мендес
12
де Превилль
11
Ботик
11
Ботик
12
де Превилль
7
Саммаритано
91
Бела
91
Бела
7
Саммаритано
99
Рюфли
5
Бернар
5
Бернар
99
Рюфли
20
Амалфитано
7
Ривьер
7
Ривьер
20
Амалфитано
Остались в запасе
Лилль
Дижон
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
25
Йоан Гастьен
ОП
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Остались в запасе
25
Йоан Гастьен
ОП
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Пьер Моруа
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