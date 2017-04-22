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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Анжер
Дижон - Анжер: обзор матча 22 апреля 2017
Дижон
22.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 2
Завершен
Анжер
5'
Л. Диони
16'
П. Лис-Мелу
43'
Л. Диони
68'
Т. Мангани (П)
69'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Анжер
Желтая карточка
Ж. Лотье
90'
+3
86'
Замена
Ж. Суну
️️️️
Ф. Дьедиу
84'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Бальмон
81'
80'
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Л. Диони
79'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
П. Лис-Мелу
71'
69'
ГОЛ! 3:2!
К. Токо Экамби
68'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Н. Пепе
68'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Мангани
Желтая карточка
Ф. Чафик
67'
54'
Замена
К. Берижо
️️️️
П. Капелле
ГОЛ! 3:0!
Л. Диони
Пас отдал
Ф. Саммаритано
43'
ГОЛ! 2:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Л. Диони
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
Пас отдал
У. Хаддади
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
15
Флоран Бальмон
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
4
Лотье
4
Хаддади
27
Варро
26
Чафик
17
Абид
33
Лис-Мелу
15
Бальмон
7
Саммаритано
99
Диони
11
Таварес
4-1-2-3
30
Летеллье
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
6
Мангани
15
Капелле
19
Пепе
18
Дьедиу
9
Экамби
99
Диони
22
Чан Хун
22
Чан Хун
99
Диони
33
Лис-Мелу
20
Амалфитано
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
15
Бальмон
15
Мартен
15
Мартен
15
Бальмон
19
Пепе
19
Бамба
19
Бамба
19
Пепе
18
Дьедиу
91
Суну
91
Суну
18
Дьедиу
15
Капелле
9
Берижо
9
Берижо
15
Капелле
Остались в запасе
Дижон
Анжер
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Дижон - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Гастон Жерар
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