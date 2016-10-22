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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лорьян
Дижон - Лорьян: обзор матча 22 октября 2016
Дижон
22.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
90+1'
Ж. Лотье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лорьян
Желтая карточка
Д. Баамбула
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лотье
Пас отдал
Й. Ривьер
90'
+1
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Л. Диони
90'
89'
Желтая карточка
Кафу
85'
Замена
П. Амель
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ф. Саммаритано
82'
78'
Замена
Кафу
️️️️
Ф. Беллуджу
62'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
М. Фофана
45'
Желтая карточка
М. Гендузи
Замена
Ж. Таварес
️️️️
А. Бельмон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
77
Антони Бельмон
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
14
Франсуа Беллуджу
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Мохамед Мара
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
7
Йоанн Ривьер
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
88
Кафу
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
5
Бернар
4
Лотье
26
Ланг
26
Чафик
25
Гастьен
33
Лис-Мелу
17
Абид
77
Бельмон
7
Саммаритано
99
Диони
4-1-3-1-1
23
Леком
13
Сиани
15
Туре
31
Морейра
25
Ле Гофф
14
Беллуджу
7
Мвуэмба
6
Гендузи
21
Мара
7
Фофана
20
Уорис
7
Саммаритано
91
Бела
91
Бела
7
Саммаритано
99
Диони
7
Ривьер
7
Ривьер
99
Диони
77
Бельмон
11
Таварес
11
Таварес
77
Бельмон
7
Фофана
12
Филиппото
12
Филиппото
7
Фофана
14
Беллуджу
88
Кафу
88
Кафу
14
Беллуджу
7
Мвуэмба
29
Амель
29
Амель
7
Мвуэмба
Остались в запасе
Дижон
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Остались в запасе
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Дижон - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Гастон Жерар
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