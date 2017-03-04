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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ницца
Дижон - Ницца: обзор матча 04 марта 2017
Дижон
04.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
69'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ницца
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Ж. Таварес
90'
87'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
М. Балотелли
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Ф. Саммаритано
87'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Ж. Бела
77'
69'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиприен
Пас отдал
В. Эйссерик
37'
Желтая карточка
В. Сиприен
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
27'
Желтая карточка
М. Абид
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
4-3-2-1
30
Рейне
4
Лотье
27
Варро
4
Хаддади
26
Чафик
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
17
Абид
91
Бела
7
Саммаритано
11
Таварес
4-3-3
30
Кардиналь
2
Суке
44
Байссе
4
Данте
29
Дальберт
6
Вальтер
14
Сери
25
Сиприен
9
Эйссерик
45
Балотелли
20
Бельханда
7
Саммаритано
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Саммаритано
11
Таварес
7
Ривьер
7
Ривьер
11
Таварес
91
Бела
7
Баамбула
7
Баамбула
91
Бела
45
Балотелли
8
Ле Биан
8
Ле Биан
45
Балотелли
Остались в запасе
Дижон
Ницца
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Дижон - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Гастон Жерар
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