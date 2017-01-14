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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Дижон
Монпелье - Дижон: обзор матча 14 января 2017
Монпелье
14.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
87'
Д. Руссийон
27'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Дижон
ГОЛ! 1:1!
Д. Руссийон
Пас отдал
А. Ллове
87'
Замена
А. Ллове
️️️️
С. Камара
81'
81'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Л. Диони
76'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Ф. Бальмон
45'
Замена
Ж. Мари
️️️️
Р. Амалфитано
27'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
8
Морган Сансон
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ПП
11
Жулио Таварес
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
33
Александр Ллове
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-2-1-1-2
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
12
Депланье
44
Реми
6
Ласн
6
Скири
8
Сансон
29
Сессеньон
19
Камара
9
Мунье
3-1-4-2
30
Рейне
5
Абдельхамид
4
Лотье
27
Варро
25
Гастьен
20
Амалфитано
15
Бальмон
33
Лис-Мелу
99
Рюфли
99
Диони
11
Таварес
19
Камара
33
Ллове
33
Ллове
19
Камара
99
Диони
91
Бела
91
Бела
99
Диони
20
Амалфитано
14
Мари
14
Мари
20
Амалфитано
15
Бальмон
7
Саммаритано
7
Саммаритано
15
Бальмон
Остались в запасе
Монпелье
Дижон
18
Морган Поти
ЛЗ
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монпелье - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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