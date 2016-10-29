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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Дижон
Бастия - Дижон: обзор матча 29 октября 2016
Бастия
29.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Дижон
Замена
Тьеви
️️️️
А. Сен-Максимен
86'
83'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Ф. Саммаритано
74'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
П. Лис-Мелу
72'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Г. Данич
70'
68'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Ж. Мари
Желтая карточка
Я. Каюзак
65'
Замена
Ф. Маранж
️️️️
С. Скиллачи
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
АП
29
Жиль Сиони
ПП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
12
Абдулайе Кейта
ЦП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Лека
19
Бенгтссон
5
Скиллачи
14
Пейберне
18
Каюзак
28
Данич
2
Кулибали
29
Сиони
2
Диалло
10
Сен-Максимен
27
Кривелли
4-1-3-1-1
30
Рейне
26
Чафик
26
Ланг
5
Абдельхамид
5
Бернар
25
Гастьен
33
Лис-Мелу
17
Абид
14
Мари
7
Саммаритано
99
Диони
28
Данич
26
Кабрал
26
Кабрал
28
Данич
5
Скиллачи
28
Маранж
28
Маранж
5
Скиллачи
10
Сен-Максимен
23
Тьеви
23
Тьеви
10
Сен-Максимен
7
Саммаритано
7
Ривьер
7
Ривьер
7
Саммаритано
14
Мари
20
Амалфитано
20
Амалфитано
14
Мари
33
Лис-Мелу
11
Таварес
11
Таварес
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Бастия
Дижон
1
Томас Винсенсини
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
12
Абдулайе Кейта
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
1
Томас Винсенсини
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
12
Абдулайе Кейта
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Бастия - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
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Бастия
Дижон
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