Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Дижон
Тулуза - Дижон: обзор матча 20 мая 2017
Тулуза
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Дижон
79'
Замена
М. Мартен
️️️️
Л. Диони
77'
Замена
А. Бука
️️️️
У. Хаддади
Замена
Ж. Пи
️️️️
К. Жан
76'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Дурмаз
73'
Желтая карточка
О. Тойвонен
64'
Замена
Ф. Сирье
️️️️
О. Тойвонен
64'
44'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
40'
Желтая карточка
Ж. Лотье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
8
Оскар Трехо
АП
7
Сомалья
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
29
Жесси Пи
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Дижон
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
4-2-2-2
1
Гойкоэчеа
6
Жульен
29
Мубандже
20
Яго
98
Амьен-Аду
10
Дурмаз
7
Сомалья
8
Трехо
11
Тойвонен
10
Жан
22
Брейтуэйт
4-3-1-2
1
Лерой
19
Розье
27
Варро
4
Лотье
4
Хаддади
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
15
Бальмон
7
Саммаритано
11
Таварес
99
Диони
10
Дурмаз
14
Лукебакио
14
Лукебакио
10
Дурмаз
10
Жан
29
Пи
29
Пи
10
Жан
11
Тойвонен
14
Сирье
14
Сирье
11
Тойвонен
4
Хаддади
25
Бука
25
Бука
4
Хаддади
99
Диони
15
Мартен
15
Мартен
99
Диони
Остались в запасе
Тулуза
Дижон
4
Иссиага Силла
ЛЗ
16
Марк Видаль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
91
Жереми Бела
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
16
Марк Видаль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Тулуза - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Дижон
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+