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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Дижон
Нант - Дижон: обзор матча 24 февраля 2017
Нант
24.02.2017, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 1
Завершен
Дижон
3'
Я. Бамму
59'
Э. Сала (П)
79'
Ф. Пардо
37'
Л. Дюбуа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Дижон
85'
Красная карточка
Л. Диони
Замена
А. Туре
️️️️
А. Томассон
82'
81'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
ГОЛ! 3:1!
Ф. Пардо
79'
Желтая карточка
Д. Карлос
76'
Замена
П. Накулма
️️️️
Э. Сала
74'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
66'
Замена
Ф. Пардо
️️️️
Ж. Илоки
65'
64'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
А. Бельмон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Сала
59'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Лотье
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Э. Сала
35'
12'
Замена
А. Бука
️️️️
В. Рюфли
ГОЛ! 1:0!
Я. Бамму
Пас отдал
Ж. Илоки
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Жюль Илоки
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
4-3-1-2
1
Риу
6
Лима
34
Карлос
4
Вискаррондо
15
Дюбуа
21
Ронжье
30
Жилле
20
Илоки
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
3-2-3-2
30
Рейне
4
Хаддади
4
Лотье
5
Абдельхамид
27
Варро
99
Рюфли
20
Амалфитано
77
Бельмон
15
Бальмон
11
Таварес
99
Диони
28
Томассон
7
Туре
7
Туре
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
22
Накулма
22
Сала
20
Илоки
27
Пардо
27
Пардо
20
Илоки
77
Бельмон
22
Чан Хун
22
Чан Хун
77
Бельмон
99
Рюфли
25
Бука
25
Бука
99
Рюфли
Остались в запасе
Нант
Дижон
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Нант - Дижон
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
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