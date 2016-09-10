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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Дижон
Анжер - Дижон: обзор матча 10 сентября 2016
Анжер
10.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Дижон
15'
Ф. Дьедиу
67'
Ш. Ндойе
75'
К. Токо Экамби
8'
Ф. Саммаритано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Дижон
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
82'
ГОЛ! 3:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Мангани
75'
74'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Ж. Таварес
Замена
Д. Нвакаеме
️️️️
Ф. Дьедиу
70'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
69'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Н. Пепе
67'
54'
Замена
М. Абид
️️️️
Ф. Саммаритано
50'
Вторая желтая
Ж. Мари
48'
Желтая карточка
Ж. Мари
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сантамария
45'
38'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Р. Амалфитано
Вторая желтая
Б. Кеткеофомфоне
34'
30'
Желтая карточка
С. Варро
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
19'
18'
Желтая карточка
В. Рюфли
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Т. Мангани
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Саммаритано
Пас отдал
Л. Диони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Ромен Амалфитано
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
4-1-2-3
1
Мишель
21
Эндрю
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
17
Кеткеофомфоне
4-3-1-2
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
5
Абдельхамид
99
Рюфли
20
Амалфитано
15
Бальмон
14
Мари
7
Саммаритано
11
Таварес
99
Диони
18
Дьедиу
11
Нвакаеме
11
Нвакаеме
18
Дьедиу
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
7
Сантамария
19
Пепе
19
Пепе
7
Сантамария
20
Амалфитано
7
Баамбула
7
Баамбула
20
Амалфитано
11
Таварес
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
11
Таварес
7
Саммаритано
17
Абид
17
Абид
7
Саммаритано
Остались в запасе
Анжер
Дижон
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Анжер - Дижон
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Стад Раймон Копа
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