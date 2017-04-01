Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Дижон
Марсель - Дижон: обзор матча 01 апреля 2017
Марсель
01.04.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
48'
Д. Пайет
45'
Г. Сертик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Дижон
Замена
К. Н'Жи
️️️️
В. Ванкер
89'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Ф. Товен
83'
79'
Замена
М. Мартен
️️️️
К. Чан Хун
76'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
Р. Кабелла
️️️️
М. Лопес
76'
Желтая карточка
Роланду
72'
67'
Желтая карточка
С. Варро
61'
Замена
Ж. Мари
️️️️
А. Бельмон
51'
Желтая карточка
М. Абид
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
48'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Сертик
37'
Желтая карточка
Ж. Таварес
Желтая карточка
Б. Гомис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Морган Сансон
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЛП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ПП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Марсель
30
Брис Самба
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
3-4-2-1
16
Пеле
12
Бедимо
6
Роланду
2
Сакаи
20
Лопес
21
Ванкер
22
Сертик
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
18
Гомис
4-4-1-1
30
Рейне
4
Хаддади
27
Варро
4
Лотье
99
Рюфли
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
77
Бельмон
17
Абид
22
Чан Хун
11
Таварес
21
Ванкер
9
Н'Жи
9
Н'Жи
21
Ванкер
10
Товен
99
Ангисса
99
Ангисса
10
Товен
20
Лопес
5
Кабелла
5
Кабелла
20
Лопес
22
Чан Хун
15
Мартен
15
Мартен
22
Чан Хун
77
Бельмон
14
Мари
14
Мари
77
Бельмон
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
7
Саммаритано
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Марсель
Дижон
30
Брис Самба
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Фуад Чафик
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Марсель - Дижон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Дижон
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+