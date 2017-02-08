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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Дижон
Метц - Дижон: обзор матча 08 февраля 2017
Метц
08.02.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
46'
И. Сарр
66'
Ш. Диабате (П)
78'
С. Варро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Дижон
Замена
Д. Ривьерес
️️️️
Ш. Дукур
90'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Р. Коад
86'
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Варро
Пас отдал
Ж. Таварес
Замена
О. Нгетт
️️️️
И. Сарр
77'
74'
Желтая карточка
Ж. Мари
67'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Диабате
66'
62'
Замена
Ю. Абдельхамид
️️️️
Р. Амалфитано
60'
Вторая желтая
Ж. Лотье
51'
Замена
Л. Диони
️️️️
М. Мартен
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
Ш. Диабате
46'
Желтая карточка
К. Филлипс
43'
38'
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
М. Абид
30'
Желтая карточка
Ж. Лотье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
6
Крис Филлипс
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Марвин Мартен
АП
14
Жордан Мари
ПП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
13
Франк Синьорино
АП
15
Тибо Вион
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дидийон
32
Ассу-Экотто
5
Фалет
4
Бишевац
20
Баллиу
8
Дукур
8
Жуффре
6
Филлипс
24
Коад
7
Сарр
14
Диабате
4-4-1-1
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
4
Лотье
25
Бука
14
Мари
33
Лис-Мелу
20
Амалфитано
17
Абид
15
Мартен
11
Таварес
7
Сарр
11
Нгетт
11
Нгетт
7
Сарр
8
Дукур
18
Ривьерес
18
Ривьерес
8
Дукур
24
Коад
9
Эрдинг
9
Эрдинг
24
Коад
20
Амалфитано
5
Абдельхамид
5
Абдельхамид
20
Амалфитано
17
Абид
15
Бальмон
15
Бальмон
17
Абид
15
Мартен
99
Диони
99
Диони
15
Мартен
Остались в запасе
Метц
Дижон
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Гидо Милан
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
15
Тибо Вион
ПП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Гидо Милан
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
15
Тибо Вион
ПП
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Метц - Дижон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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