Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лилль
Дижон - Лилль: обзор матча 21 января 2017
Дижон
21.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лилль
Замена
Ю. Абдельхамид
️️️️
С. Варро
82'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
М. Мартен
68'
57'
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
Ж. Лотье
47'
30'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Р. Лопеш
Желтая карточка
А. Ланг
29'
27'
Желтая карточка
Я. Бензия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
11
Жулио Таварес
ЛФ
99
Луи Диони
ЦФ
15
Марвин Мартен
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
20
Жюльен Пальмери
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
35
Валентен Ванбалегем
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
4-3-3
30
Рейне
26
Ланг
27
Варро
4
Лотье
99
Рюфли
33
Лис-Мелу
14
Мари
15
Бальмон
11
Таварес
99
Диони
15
Мартен
4-1-2-2-1
1
Эньяма
14
Корчиа
25
Баша
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
13
Санкаре
20
Пальмери
9
Лопеш
8
Бензия
12
де Превилль
27
Варро
5
Абдельхамид
5
Абдельхамид
27
Варро
15
Мартен
7
Саммаритано
7
Саммаритано
15
Мартен
9
Лопеш
31
Амалфитано
31
Амалфитано
9
Лопеш
Остались в запасе
Дижон
Лилль
25
Йоан Гастьен
ОП
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
35
Валентен Ванбалегем
ЦП
2
Карлан Аркю
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
25
Йоан Гастьен
ОП
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Остались в запасе
35
Валентен Ванбалегем
ЦП
2
Карлан Аркю
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Дижон - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+