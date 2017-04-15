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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Дижон
Монако - Дижон: обзор матча 15 апреля 2017
Монако
15.04.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
69'
Н. Дирар
81'
Р. Фалькао
42'
С. Варро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Дижон
90'
+1
Желтая карточка
А. Бука
88'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Р. Амалфитано
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
К. Мбаппе
84'
82'
Замена
Ж. Мари
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
81'
77'
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Саммаритано
ГОЛ! 1:1!
Н. Дирар
69'
68'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
67'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Т. Бакайоко
60'
Желтая карточка
Фабиньо
59'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Туре
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Варро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Бернарду Силва
АП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЛФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
4-2-1-1-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
6
Туре
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
20
Силва
98
Жермен
10
Мбаппе
4-3-1-2
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
25
Бука
4
Лотье
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
15
Бальмон
7
Саммаритано
99
Диони
11
Таварес
6
Туре
18
Лемар
18
Лемар
6
Туре
10
Мбаппе
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Мбаппе
8
Бакайоко
9
Фалькао
9
Фалькао
8
Бакайоко
20
Амалфитано
7
Ривьер
7
Ривьер
20
Амалфитано
15
Бальмон
14
Мари
14
Мари
15
Бальмон
7
Саммаритано
15
Мартен
15
Мартен
7
Саммаритано
Остались в запасе
Монако
Дижон
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монако - Дижон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Луи II
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