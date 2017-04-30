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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Бордо
Дижон - Бордо: обзор матча 30 апреля 2017
Дижон
30.04.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Бордо
88'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Ф. Камано
72'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Малком
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Ф. Саммаритано
66'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Ф. Бальмон
59'
56'
Замена
А. Унас
️️️️
В. Вада
25'
Желтая карточка
И. Левчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
15
Флоран Бальмон
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
27
Варро
4
Хаддади
4
Лотье
19
Розье
33
Лис-Мелу
17
Абид
15
Бальмон
7
Саммаритано
99
Диони
11
Таварес
4-3-2-1
16
Каррассо
20
Сабали
5
Левчук
5
Паллуа
26
Контенто
13
Санкаре
28
Тулалан
23
Вада
10
Малком
40
Камано
9
Лаборд
7
Саммаритано
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Саммаритано
15
Бальмон
20
Амалфитано
20
Амалфитано
15
Бальмон
40
Камано
18
Плашил
18
Плашил
40
Камано
23
Вада
96
Унас
96
Унас
23
Вада
10
Малком
7
Менез
7
Менез
10
Малком
Остались в запасе
Дижон
Бордо
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Дижон - Бордо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Гастон Жерар
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