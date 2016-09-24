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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ренн
Дижон - Ренн: обзор матча 24 сентября 2016
Дижон
24.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
7'
Л. Диони
19'
Ж. Мари
78'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ренн
Замена
Й. Гастьен
️️️️
М. Абид
81'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диони
Пас отдал
Ж. Бела
78'
77'
Замена
П. Энрике
️️️️
К. Эразмус
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ф. Саммаритано
76'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
П. Лис-Мелу
66'
57'
Замена
А. Эну
️️️️
П. Нтеп
57'
Замена
У. Саид
️️️️
С. Прсич
34'
Желтая карточка
С. Прсич
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мари
Пас отдал
Л. Диони
19'
Желтая карточка
С. Варро
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
Пас отдал
М. Абид
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
26
Ланг
27
Варро
99
Рюфли
26
Чафик
17
Абид
15
Бальмон
33
Лис-Мелу
14
Мари
7
Саммаритано
99
Диони
4-4-2
56
Костиль
5
Бенсебаини
17
Мешер
29
Данзе
24
Бааль
11
Гросицки
6
Фернандес
14
Прсич
21
Андре
9
Эразмус
29
Нтеп
17
Абид
25
Гастьен
25
Гастьен
17
Абид
7
Саммаритано
91
Бела
91
Бела
7
Саммаритано
33
Лис-Мелу
7
Баамбула
7
Баамбула
33
Лис-Мелу
9
Эразмус
7
Энрике
7
Энрике
9
Эразмус
29
Нтеп
23
Эну
23
Эну
29
Нтеп
14
Прсич
22
Саид
22
Саид
14
Прсич
Остались в запасе
Дижон
Ренн
5
Кентен Бернар
ЦЗ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Пауль Нарди
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
5
Кентен Бернар
ЦЗ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Дижон - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Гастон Жерар
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