Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лион
Дижон - Лион: обзор матча 27 августа 2016
Дижон
27.08.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 2
Завершен
Лион
24'
Ф. Саммаритано (П)
45+1'
Ж. Таварес
73'
Д. Баамбула
88'
П. Лис-Мелу
20'
К. Толиссо
37'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лион
ГОЛ! 4:2!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ж. Мари
88'
77'
Замена
К. Гренье
️️️️
Н. Фекир
Замена
Й. Гастьен
️️️️
Ж. Таварес
75'
74'
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ! 3:2!
Д. Баамбула
73'
68'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Рыбус
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Л. Диони
62'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
55'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Ф. Саммаритано
55'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Таварес
Пас отдал
Ф. Саммаритано
45'
+1
45'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Ляказетт
37'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Фекир
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Саммаритано
24'
23'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Ромен Амалфитано
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
7
Дилан Баамбула
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
5
Абдельхамид
27
Варро
99
Рюфли
26
Чафик
14
Мари
15
Бальмон
20
Амалфитано
7
Саммаритано
11
Таварес
99
Диони
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
63
Н'Кулу
31
Рыбус
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
10
Фекир
70
Корне
91
Ляказетт
11
Таварес
25
Гастьен
25
Гастьен
11
Таварес
7
Саммаритано
7
Баамбула
7
Баамбула
7
Саммаритано
99
Диони
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
99
Диони
10
Фекир
19
Гренье
19
Гренье
10
Фекир
31
Рыбус
4
Ферри
4
Ферри
31
Рыбус
91
Ляказетт
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
Остались в запасе
Дижон
Лион
5
Кентен Бернар
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
5
Кентен Бернар
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Дижон - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+