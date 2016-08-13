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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Нант
Дижон - Нант: обзор матча 13 августа 2016
Дижон
13.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Нант
48'
Н. Томсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Нант
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Ж. Таварес
86'
86'
Замена
В. Моимбе
️️️️
Н. Томсен
73'
Желтая карточка
Н. Томсен
70'
Замена
Э. Сала
️️️️
Я. Бамму
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ф. Саммаритано
69'
67'
Желтая карточка
Ж. Илоки
Замена
Л. Диони
️️️️
Р. Амалфитано
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Томсен
Пас отдал
Ж. Илоки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Ромен Амалфитано
ПП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
6
Николай Томсен
ПП
21
Валантен Ронжье
ЛФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
20
Жюль Илоки
РФ
Главный тренер
Рене Жирар
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
77
Антони Бельмон
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
47
Алексис Эланди
ЦФ
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
4-4-1-1
30
Рейне
5
Бернар
5
Абдельхамид
27
Варро
26
Чафик
15
Бальмон
7
Баамбула
14
Мари
20
Амалфитано
7
Саммаритано
11
Таварес
4-2-1-3
1
Риу
15
Дюбуа
34
Карлос
4
Вискаррондо
6
Лима
6
Томсен
30
Жилле
77
Арит
20
Илоки
18
Бамму
21
Ронжье
7
Саммаритано
91
Бела
91
Бела
7
Саммаритано
11
Таварес
7
Ривьер
7
Ривьер
11
Таварес
20
Амалфитано
99
Диони
99
Диони
20
Амалфитано
6
Томсен
13
Моимбе
13
Моимбе
6
Томсен
18
Бамму
22
Сала
22
Сала
18
Бамму
Остались в запасе
Дижон
Нант
25
Йоан Гастьен
ОП
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
22
Энок Кватен
ПЗ
47
Алексис Эланди
ЦФ
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
25
Йоан Гастьен
ОП
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
47
Алексис Эланди
ЦФ
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Дижон - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Гастон Жерар
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