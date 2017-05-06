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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Дижон
Генгам - Дижон: обзор матча 06 мая 2017
Генгам
06.05.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
4 : 0
Завершен
Дижон
4'
Д. Бриан
55'
Я. Салибу
59'
Я. Салибу (П)
64'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Дижон
Замена
Н. де Паув
️️️️
Э. Дидо
86'
Замена
С. Прива
️️️️
Я. Салибу
79'
73'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Ж. Таварес
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
71'
ГОЛ! 4:0!
Д. Бриан
64'
62'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
К. Чан Хун
60'
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Я. Салибу
59'
ГОЛ! 2:0!
Я. Салибу
Пас отдал
Д. Бриан
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Я. Салибу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
АП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЛФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-1-1-2-2
1
Юнссон
29
Кербра
24
Бодмер
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
17
Дидо
5
Диалло
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
4-3-1-2
30
Рейне
26
Чафик
4
Хаддади
4
Лотье
27
Варро
15
Бальмон
17
Абид
33
Лис-Мелу
22
Чан Хун
99
Диони
11
Таварес
17
Дидо
14
де Паув
14
де Паув
17
Дидо
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
93
Салибу
11
Прива
11
Прива
93
Салибу
11
Таварес
7
Ривьер
7
Ривьер
11
Таварес
15
Бальмон
15
Мартен
15
Мартен
15
Бальмон
22
Чан Хун
7
Саммаритано
7
Саммаритано
22
Чан Хун
Остались в запасе
Генгам
Дижон
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Генгам - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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