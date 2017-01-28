Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Дижон
Лорьян - Дижон: обзор матча 28 января 2017
Лорьян
28.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 3
Завершен
Дижон
50'
С. Марво
59'
М. Уорис (П)
10'
Л. Диони
70'
Ж. Лотье
90+3'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Дижон
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
М. Абид
Желтая карточка
С. Морейра
87'
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
Р. Филиппото
87'
81'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Ж. Таварес
Пенальти не реализован!
М. Уорис
76'
Желтая карточка
В. Меслуб
72'
72'
Замена
Ж. Мари
️️️️
М. Мартен
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Марво
70'
70'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Лотье
Пас отдал
М. Мартен
Желтая карточка
В. Лаутоа
69'
62'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
59'
Желтая карточка
А. Ланг
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Уорис
59'
57'
Желтая карточка
В. Рюфли
ГОЛ! 1:1!
С. Марво
Пас отдал
А. Мвуэмба
50'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
М. Пейберне
46'
Желтая карточка
М. Пейберне
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диони
Пас отдал
П. Лис-Мелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ОП
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
11
Жулио Таварес
ЛФ
99
Луи Диони
ЦФ
15
Марвин Мартен
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
88
Кафу
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-1-1-2-1
17
Меслуб
25
Ле Гофф
14
Пейберне
13
Сиани
31
Морейра
25
Вакасо
7
Мвуэмба
12
Филиппото
12
Марво
20
Уорис
4-3-3
30
Рейне
26
Ланг
27
Варро
4
Лотье
99
Рюфли
15
Бальмон
17
Абид
33
Лис-Мелу
15
Мартен
99
Диони
11
Таварес
12
Марво
19
Кабо
19
Кабо
12
Марво
14
Пейберне
6
Лаутоа
6
Лаутоа
14
Пейберне
12
Филиппото
14
Алиадьер
14
Алиадьер
12
Филиппото
15
Мартен
14
Мари
14
Мари
15
Мартен
11
Таварес
7
Саммаритано
7
Саммаритано
11
Таварес
Остались в запасе
Лорьян
Дижон
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лорьян - Дижон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Дижон
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+