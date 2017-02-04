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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - ПСЖ
Дижон - ПСЖ: обзор матча 04 февраля 2017
Дижон
04.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
31'
Ж. Таварес
29'
Л. Моура
81'
Т. Силва
84'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - ПСЖ
87'
Желтая карточка
С. Орье
Замена
Д. Баамбула
️️️️
П. Лис-Мелу
87'
85'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Кавани
Замена
Ж. Мари
️️️️
Ф. Бальмон
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
81'
ГОЛ! 1:2!
Т. Силва
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Мартен
76'
72'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Б. Матюиди
72'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
В. Рюфли
53'
32'
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 1:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
П. Лис-Мелу
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Жулио Таварес
ЛФ
99
Луи Диони
ЦФ
15
Марвин Мартен
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-3
30
Рейне
27
Варро
99
Рюфли
4
Лотье
26
Чафик
17
Абид
15
Бальмон
33
Лис-Мелу
11
Таварес
99
Диони
15
Мартен
4-3-2-1
23
Ареоля
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Матюиди
12
Рабьо
8
Мотта
7
Моура
7
Дракслер
10
Кавани
15
Мартен
91
Бела
91
Бела
15
Мартен
33
Лис-Мелу
7
Баамбула
7
Баамбула
33
Лис-Мелу
15
Бальмон
14
Мари
14
Мари
15
Бальмон
8
Матюиди
11
Гедеш
11
Гедеш
8
Матюиди
10
Кавани
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Кавани
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
Остались в запасе
Дижон
ПСЖ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
40
Реми Дескамп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Дижон - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Гастон Жерар
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