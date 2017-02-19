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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Дижон
Лион - Дижон: обзор матча 19 февраля 2017
Лион
19.02.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 2
Завершен
Дижон
11'
К. Толиссо
80'
К. Толиссо
84'
А. Ляказетт (П)
90'
Н. Фекир
30'
Ж. Таварес
48'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Дижон
ГОЛ! 4:2!
Н. Фекир
Пас отдал
К. Жалле
90'
86'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ф. Чафик
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ляказетт
84'
83'
Желтая карточка
Ж. Таварес
ГОЛ! 2:2!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Депай
80'
78'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
А. Бельмон
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
75'
Желтая карточка
Э. Маммана
70'
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Гоналон
70'
66'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
57'
Желтая карточка
У. Хаддади
55'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
48'
ГОЛ! 1:2!
Л. Диони
Пас отдал
А. Бельмон
45'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Ж. Мари
30'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
Ф. Бальмон
ГОЛ! 1:0!
К. Толиссо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
16
Люка Мосио
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
4-2-2-2
16
Горжелен
21
Морель
2
Маммана
4
Дьякаби
13
Жалле
25
Гоналон
29
Тусар
8
Толиссо
18
Геззаль
10
Депай
91
Ляказетт
3-2-3-2
30
Рейне
4
Хаддади
4
Лотье
26
Ланг
26
Чафик
27
Варро
77
Бельмон
14
Мари
15
Бальмон
11
Таварес
99
Диони
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
25
Гоналон
10
Фекир
10
Фекир
25
Гоналон
26
Чафик
91
Бела
91
Бела
26
Чафик
77
Бельмон
22
Чан Хун
22
Чан Хун
77
Бельмон
14
Мари
20
Амалфитано
20
Амалфитано
14
Мари
Остались в запасе
Лион
Дижон
16
Люка Мосио
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Люка Мосио
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Дижон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Жерлан
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