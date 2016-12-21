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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Тулуза
Дижон - Тулуза: обзор матча 21 декабря 2016
Дижон
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
49'
Ж. Таварес (П)
52'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Тулуза
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Л. Диони
90'
+3
89'
Желтая карточка
Сомалья
83'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
72'
Замена
П. Нинков
️️️️
К. Амьен-Аду
60'
Желтая карточка
К. Жульен
59'
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
Я. Бодигер
59'
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
Т. Думбия
Желтая карточка
Й. Гастьен
57'
ГОЛ! 2:0!
П. Лис-Мелу
52'
Замена
Ж. Бела
️️️️
А. Ланг
51'
49'
Желтая карточка
С. Яго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Таварес
49'
Желтая карточка
В. Рюфли
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
7
Сомалья
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
3-3-2-2
30
Рейне
4
Лотье
5
Абдельхамид
26
Ланг
99
Рюфли
25
Гастьен
26
Чафик
17
Абид
33
Лис-Мелу
11
Таварес
99
Диони
4-4-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
20
Яго
6
Жульен
4
Силла
3
Думбия
11
Тойвонен
14
Бодигер
7
Сомалья
29
Эдуард
22
Брейтуэйт
26
Ланг
91
Бела
91
Бела
26
Ланг
99
Диони
7
Ривьер
7
Ривьер
99
Диони
98
Амьен-Аду
24
Нинков
24
Нинков
98
Амьен-Аду
3
Думбия
26
Акпа-Акпро
26
Акпа-Акпро
3
Думбия
Остались в запасе
Дижон
Тулуза
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Остались в запасе
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Дижон - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Гастон Жерар
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