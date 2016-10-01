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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монпелье
Дижон - Монпелье: обзор матча 01 октября 2016
Дижон
01.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 3
Завершен
Монпелье
39'
Ж. Журдрен (АГ)
81'
Э. Ванден Борре (АГ)
90'
Й. Ривьер
18'
К. Нинга
25'
К. Нинга
58'
К. Нинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монпелье
ГОЛ! 3:3!
Й. Ривьер
Пас отдал
В. Рюфли
90'
Желтая карточка
М. Абид
88'
84'
Желтая карточка
К. Нинга
84'
Замена
М. Депланье
️️️️
С. Мунье
82'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
М. Сансон
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Э. Ванден Борре
81'
Желтая карточка
Й. Гастьен
68'
67'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Замена
Й. Ривьер
️️️️
П. Лис-Мелу
67'
58'
ГОЛ! 1:3!
К. Нинга
Пас отдал
М. Сансон
Замена
Й. Гастьен
️️️️
Д. Баамбула
45'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ж. Мари
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ж. Журдрен
39'
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Нинга
Пас отдал
М. Сансон
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Нинга
Пас отдал
Д. Руссийон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
7
Дилан Баамбула
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
5
Якуба Силла
ПП
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
Монпелье
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
26
Ланг
27
Варро
99
Рюфли
26
Чафик
14
Мари
17
Абид
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
99
Диони
7
Баамбула
4-1-2-1-2
16
Журдрен
20
Ванден Борре
4
Хилтон
44
Реми
21
Руссийон
6
Скири
5
Силла
8
Сансон
10
Будебуз
9
Мунье
29
Нинга
14
Мари
91
Бела
91
Бела
14
Мари
7
Баамбула
25
Гастьен
25
Гастьен
7
Баамбула
33
Лис-Мелу
7
Ривьер
7
Ривьер
33
Лис-Мелу
9
Мунье
12
Депланье
12
Депланье
9
Мунье
8
Сансон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
8
Сансон
Остались в запасе
Дижон
Монпелье
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
1
Лоран Пьонье
ВР
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
1
Лоран Пьонье
ВР
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Дижон - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
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Дижон
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2025.05.16 10:42
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2025.05.10 23:54
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