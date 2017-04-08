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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Бастия
Дижон - Бастия: обзор матча 08 апреля 2017
Дижон
08.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Бастия
29'
П. Лис-Мелу
17'
Э. Кривелли
58'
Я. Каюзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Бастия
Желтая карточка
Й. Ривьер
89'
Желтая карточка
М. Абид
87'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Р. Амалфитано
81'
73'
Замена
Ф. Распентино
️️️️
Э. Кривелли
73'
Замена
П. Оньянге
️️️️
А. Нгандо
Замена
Ж. Бела
️️️️
Л. Диони
62'
Замена
М. Мартен
️️️️
П. Лис-Мелу
61'
58'
ГОЛ! 1:2!
Я. Каюзак
45'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ф. Чафик
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Л. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЛФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
АП
29
Жиль Сиони
ПП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Бастия
30
Алексис Тебо
ВР
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
4
Лотье
4
Хаддади
27
Варро
26
Чафик
20
Амалфитано
17
Абид
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
99
Диони
11
Таварес
3-1-2-1-2
14
Мостефа-Сбаа
4
Эль-Каутари
4
Джику
19
Бенгтссон
18
Каюзак
29
Сиони
2
Кулибали
41
Нгандо
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
99
Диони
91
Бела
91
Бела
99
Диони
20
Амалфитано
7
Ривьер
7
Ривьер
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
15
Мартен
15
Мартен
33
Лис-Мелу
41
Нгандо
8
Оньянге
8
Оньянге
41
Нгандо
2
Кулибали
7
Нангис
7
Нангис
2
Кулибали
27
Кривелли
9
Распентино
9
Распентино
27
Кривелли
Остались в запасе
Дижон
Бастия
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Дижон - Бастия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
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Дижон
Бастия
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