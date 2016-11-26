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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Дижон
Бордо - Дижон: обзор матча 26 ноября 2016
Бордо
26.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 2
Завершен
Дижон
48'
Д. Ролан
88'
Ф. Камано
90+3'
Ф. Камано
44'
М. Абид
62'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Дижон
ГОЛ! 3:2!
Ф. Камано
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Ф. Камано
Пас отдал
Я. Плашил
88'
85'
Замена
Ж. Лотье
️️️️
С. Варро
81'
Замена
В. Рюфли
️️️️
Ф. Чафик
69'
Желтая карточка
А. Бука
Замена
Г. Лаборд
️️️️
А. Унас
67'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Малком
67'
64'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
63'
Замена
Й. Гастьен
️️️️
Ж. Мари
62'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Таварес
Пас отдал
Л. Диони
ГОЛ! 1:1!
Д. Ролан
48'
Замена
Ф. Камано
️️️️
В. Вада
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Абид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
96
Адам Унас
ПВ
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-1-2-2-1
40
Приор
29
Пундж
5
Паллуа
5
Левчук
20
Сабали
28
Тулалан
23
Вада
18
Плашил
96
Унас
10
Малком
4
Ролан
3-2-3-2
30
Рейне
26
Ланг
5
Абдельхамид
27
Варро
26
Чафик
25
Бука
33
Лис-Мелу
14
Мари
17
Абид
11
Таварес
99
Диони
23
Вада
40
Камано
40
Камано
23
Вада
96
Унас
9
Лаборд
9
Лаборд
96
Унас
10
Малком
7
Менез
7
Менез
10
Малком
14
Мари
25
Гастьен
25
Гастьен
14
Мари
27
Варро
4
Лотье
4
Лотье
27
Варро
26
Чафик
99
Рюфли
99
Рюфли
26
Чафик
Остались в запасе
Бордо
Дижон
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Остались в запасе
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Бордо - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Дижон
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
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2024.08.07 17:35
5
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2024.05.07 22:22
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2022.09.20 13:59
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