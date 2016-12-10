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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Марсель
Дижон - Марсель: обзор матча 10 декабря 2016
Дижон
10.12.2016, суббота, 16:30
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
78'
М. Абид
6'
М. Лопес
87'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Марсель
89'
Замена
Дория
️️️️
М. Лопес
87'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гомис
Пас отдал
Б. Сарр
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
П. Лис-Мелу
83'
79'
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Н'Жи
ГОЛ! 1:1!
М. Абид
78'
77'
Желтая карточка
В. Ванкер
74'
Желтая карточка
Т. Губочан
70'
Замена
З. Машаш
️️️️
Ф. Товен
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Ф. Саммаритано
67'
Замена
Й. Гастьен
️️️️
Ж. Мари
46'
Желтая карточка
А. Ланг
36'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
Ф. Товен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
7
Дилан Баамбула
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
5
Бернар
26
Ланг
27
Варро
26
Чафик
33
Лис-Мелу
17
Абид
14
Мари
7
Саммаритано
11
Таварес
99
Диони
4-3-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
6
Роланду
15
Губочан
16
Фанни
99
Ангисса
21
Ванкер
20
Лопес
10
Товен
9
Н'Жи
18
Гомис
14
Мари
25
Гастьен
25
Гастьен
14
Мари
7
Саммаритано
7
Баамбула
7
Баамбула
7
Саммаритано
33
Лис-Мелу
20
Амалфитано
20
Амалфитано
33
Лис-Мелу
20
Лопес
21
Дория
21
Дория
20
Лопес
9
Н'Жи
70
Сарр
70
Сарр
9
Н'Жи
10
Товен
29
Машаш
29
Машаш
10
Товен
Остались в запасе
Дижон
Марсель
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Дижон - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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