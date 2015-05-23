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Хуан Карлос
Статистика
Хуан Карлос - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1987 (39), Калвиа
#12 | Вратарь
182 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
5
-6
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
4 : 0
23.05.2015
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
2 : 1
17.05.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 0
10.05.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
1 : 1
02.05.2015
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
0 : 1
29.04.2015
Атлетико
82' - 120'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
25.04.2015
Вильярреал
Был в запасе
72'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
0 : 0
19.04.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 1
12.04.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 3
09.04.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
0 : 0
05.04.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0 : 2
22.03.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Альмерия
0 : 0
15.03.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
4 : 1
08.03.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1 : 1
01.03.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
22.02.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
15.02.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 0
07.02.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 2
01.02.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 0
24.01.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2 : 0
17.01.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
1 : 1
10.01.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
2 : 2
03.01.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3 : 0
21.12.2014
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
0 : 1
14.12.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
1 : 1
09.11.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1 : 3
02.11.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
2 : 1
26.10.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
19.10.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 3
05.10.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0 : 2
27.09.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 2
21.09.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
0 : 0
14.09.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0 : 2
25.08.2014
Вильярреал
Был в запасе
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