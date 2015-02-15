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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 15 февраля 2015
Райо Вальекано
15.02.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
51'
А. Буэно
69'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
82'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Мартинес
78'
Замена
А. Морено
️️️️
Лика
73'
Желтая карточка
А. Амайя
72'
ГОЛ! 2:0!
Г. Какута
Пас отдал
Лика
69'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
63'
60'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
57'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
56'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
А. Буэно
Пас отдал
Х. Санчес
51'
Желтая карточка
М. Фато
44'
36'
Желтая карточка
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Лика
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Тоньо
22
Мартинес
83
Зе Каштру
2
Тито
4
Амайя
28
Фато
19
Санчес
7
Лика
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
4-2-1-3
1
Асенхо
2
Гаспар
2
Рукавина
4
Руис
5
Дорадо
17
Пина
26
Маркос
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Кэмпбелл
7
Морено
7
Лика
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
7
Лика
22
Мартинес
33
Морсильо
33
Морсильо
22
Мартинес
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
16
Гомес
90
Черышев
90
Черышев
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
1
Кристиан Альварес
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Вальекас
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