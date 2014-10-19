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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Альмерия
Вильярреал - Альмерия: обзор матча 19 октября 2014
Вильярреал
19.10.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
23'
И. Уче
59'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Альмерия
80'
Желтая карточка
Верса
Замена
Джонатан
️️️️
М. Гомес
77'
Желтая карточка
Д. Черышев
75'
Желтая карточка
М. Гаспар
74'
67'
Замена
Т. Дангда
️️️️
Т. Хемед
67'
Замена
Корона
️️️️
Р. Азиз
ГОЛ! 2:0!
И. Уче
59'
57'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Т. Парти
Желтая карточка
Г. Паулиста
56'
Замена
В. Руис
️️️️
Х. Антонио Дорадо
46'
Желтая карточка
М. Тригерос
39'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Кани
38'
30'
Желтая карточка
Р. Азиз
Желтая карточка
Х. Коста
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Уче
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
5
Дорадо
3
Паулиста
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
8
Кани
16
Гомес
10
Дос Сантос
14
Уче
4-4-1-1
23
Рубен
23
Наварро
5
Трухильо
15
дос Сантос
16
Дюбарбье
7
Мендес
12
Верса
12
Азиз
18
Парти
11
Силва
10
Хемед
5
Дорадо
4
Руис
4
Руис
5
Дорадо
16
Гомес
6
Джонатан
6
Джонатан
16
Гомес
8
Кани
90
Черышев
90
Черышев
8
Кани
10
Хемед
10
Дангда
10
Дангда
10
Хемед
18
Парти
23
Сориано
23
Сориано
18
Парти
12
Азиз
15
Корона
15
Корона
12
Азиз
Остались в запасе
Вильярреал
Альмерия
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
17
Томас Пина
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
17
Томас Пина
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Вильярреал - Альмерия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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