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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 23 мая 2015
Атлетик
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
4 : 0
Завершен
Вильярреал
25'
А. Адурис (П)
28'
А. Ираола
36'
Б. Эчебаррия
60'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Этчейта
79'
78'
Замена
А. Гарсия
️️️️
А. Рукавина
68'
Замена
C. Маркос
️️️️
Бруно
Замена
М. Рико
️️️️
А. Ираола
65'
60'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Коста
ГОЛ! 4:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
60'
Замена
М. Сусаета
️️️️
А. Акетче
55'
ГОЛ! 3:0!
Б. Эчебаррия
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Ираола
Пас отдал
А. Адурис
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
25'
24'
Желтая карточка
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
47
Агер Акетче
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Вильярреал
13
Айтор
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Эррерин
3
Этчейта
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
47
Акетче
9
Уильямс
20
Адурис
3-2-2-2
12
Хуан Карлос
5
Дорадо
4
Руис
2
Рукавина
2
Гаспар
5
Йокич
14
Тригерос
21
Бруно
7
Морено
10
Кэмпбелл
51
Ираола
17
Рико
17
Рико
51
Ираола
3
Этчейта
8
Итурраспе
8
Итурраспе
3
Этчейта
47
Акетче
14
Сусаета
14
Сусаета
47
Акетче
24
Коста
16
Гомес
16
Гомес
24
Коста
2
Рукавина
24
Гарсия
24
Гарсия
2
Рукавина
21
Бруно
26
Маркос
26
Маркос
21
Бруно
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Айтор
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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