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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вильярреал
Депортиво - Вильярреал: обзор матча 02 мая 2015
Депортиво
02.05.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
50'
С. Боргес
49'
Х. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вильярреал
Замена
П. Инсуа
️️️️
А. Лопо
84'
Замена
Точе
️️️️
Хуанфран
81'
80'
Желтая карточка
М. Гомес
74'
Желтая карточка
В. Руис
74'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Э. Байи
Замена
И. Куэнка
️️️️
Луизиньо
71'
Желтая карточка
О. Риера
68'
66'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Йокич
62'
Желтая карточка
Б. Йокич
55'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:1!
С. Боргес
50'
49'
ГОЛ! 0:1!
Х. Коста
Пас отдал
М. Гаспар
45'
Желтая карточка
Э. Байи
39'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Точе
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Вильярреал
13
Айтор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-3-2
31
Фабри
15
Лауре
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
19
Пабло
5
Боргес
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
7
Лукас
21
Риера
3-2-3-2
12
Хуан Карлос
5
Йокич
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
24
Коста
6
Джонатан
14
Тригерос
17
Пина
7
Морено
10
Кэмпбелл
24
Хуанфран
9
Точе
9
Точе
24
Хуанфран
22
Лопо
44
Инсуа
44
Инсуа
22
Лопо
16
Луизиньо
7
Куэнка
7
Куэнка
16
Луизиньо
5
Йокич
16
Гомес
16
Гомес
5
Йокич
3
Байи
5
Дорадо
5
Дорадо
3
Байи
10
Кэмпбелл
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Депортиво
Вильярреал
1
Герман Люкс
ВР
6
Хосе Родригес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
13
Айтор
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Хосе Родригес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
13
Айтор
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Депортиво - Вильярреал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Риасор
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