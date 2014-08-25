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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 25 августа 2014
Леванте
25.08.2014, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
56'
И. Уче
86'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Черышев
Пас отдал
М. Гомес
Желтая карточка
П. Лопес
84'
80'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
74'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Д. Баррал
72'
69'
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Уче
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Камараса
64'
63'
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
Кани
Замена
В. Перес
️️️️
А. Иваншиц
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Уче
Пас отдал
Кани
52'
Желтая карточка
И. Уче
47'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Кани
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
20
Виктор Перес
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-4-2
88
Хесус Фернандес
15
Карабелас
16
Эль-Адуа
4
Наварро
19
Лопес
6
Камараса
23
Симао
23
Иваншиц
17
Ксуметра
18
Баррал
11
Касадесус
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Рукавина
3
Паулиста
4
Руис
24
Коста
8
Кани
14
Тригерос
21
Бруно
90
Черышев
14
Уче
10
Дос Сантос
6
Камараса
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Камараса
23
Иваншиц
20
Перес
20
Перес
23
Иваншиц
18
Баррал
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Баррал
14
Уче
16
Гомес
16
Гомес
14
Уче
8
Кани
19
Эспиноса
19
Эспиноса
8
Кани
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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