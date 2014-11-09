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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 09 ноября 2014
Эспаньол
09.11.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
90+1'
Д. Колотто
26'
М. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
ГОЛ! 1:1!
Д. Колотто
90'
+1
Желтая карточка
К. Стуани
83'
Желтая карточка
С. Гарсия
83'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Х. Лопес
77'
72'
Замена
Т. Пина
️️️️
Д. Черышев
65'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
60'
51'
Желтая карточка
Бруно
46'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Г. Паулиста
Замена
А. Гонсалес
️️️️
В. Альварес
46'
43'
Желтая карточка
Д. Черышев
36'
Желтая карточка
М. Тригерос
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Гаспар
Пас отдал
Д. Черышев
Желтая карточка
В. Альварес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
27
Альварес
3
Байи
19
Колотто
29
Фуэнтес
21
Лопес
87
Каньяс
4
Санчес
17
Васкес
10
Кайседо
9
Гарсия
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
4
Руис
24
Коста
21
Бруно
6
Джонатан
14
Тригерос
90
Черышев
10
Вьетто
14
Уче
27
Альварес
27
Гонсалес
27
Гонсалес
27
Альварес
21
Лопес
23
Арбилья
23
Арбилья
21
Лопес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
3
Паулиста
5
Дорадо
5
Дорадо
3
Паулиста
90
Черышев
17
Пина
17
Пина
90
Черышев
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Стейдж Фронт
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