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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 25 апреля 2015
Реал Сосьедад
25.04.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
И. Агиррече
82'
Желтая карточка
С. Каналес
81'
78'
Замена
Ф. Соль
️️️️
Х. Коста
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
76'
72'
Желтая карточка
Х. Карлос
69'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ж. Морено
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Зурутуса
67'
58'
Желтая карточка
М. Тригерос
57'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Х. Антонио Дорадо
46'
Желтая карточка
В. Руис
45'
+1
Желтая карточка
Джонатан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
63
Хавьер Хименес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
26
Cерхио Маркос
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
4-4-2
28
Рульи
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
14
Пардо
10
Прието
23
Гранеро
17
Зурутуса
9
Агиррече
10
Вела
3-2-3-2
1
Асенхо
24
Коста
5
Дорадо
4
Руис
2
Гаспар
5
Йокич
14
Тригерос
17
Пина
6
Джонатан
7
Морено
10
Кэмпбелл
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
17
Зурутуса
20
Каналес
20
Каналес
17
Зурутуса
9
Агиррече
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Агиррече
7
Морено
16
Гомес
16
Гомес
7
Морено
5
Дорадо
2
Рукавина
2
Рукавина
5
Дорадо
24
Коста
9
Соль
9
Соль
24
Коста
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
63
Хавьер Хименес
ЦЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
63
Хавьер Хименес
ЦЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Реале Арена
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