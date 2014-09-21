Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 21 сентября 2014
Вильярреал
21.09.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 4 тур
4 : 2
Завершен
Райо Вальекано
33'
Х. Эспиноса
62'
М. Мусаккио
74'
Л. Вьетто
87'
Л. Вьетто
22'
Г. Какута
29'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
ГОЛ! 4:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Д. Черышев
87'
Замена
Ж. Морено
️️️️
И. Уче
86'
77'
Желтая карточка
Э. Инсуа
74'
Замена
Манушу
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 3:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Д. Черышев
74'
Желтая карточка
А. Рукавина
73'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
М. Тригерос
67'
66'
Замена
Куини
️️️️
Х. Морсильо
ГОЛ! 2:2!
М. Мусаккио
Пас отдал
М. Тригерос
62'
61'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Х. Эспиноса
58'
ГОЛ! 1:2!
Х. Эспиноса
33'
Желтая карточка
Х. Эспиноса
31'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Буэно
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Какута
Пас отдал
Тито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
7
Лика
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Асенхо
3
Марин
3
Паулиста
37
Мусаккио
2
Рукавина
19
Эспиноса
21
Бруно
14
Тригерос
8
Кани
90
Черышев
14
Уче
4-3-1-2
1
Альварес
2
Тито
2
Инсуа
83
Зе Каштру
33
Морсильо
7
Лика
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
14
Уче
7
Морено
7
Морено
14
Уче
14
Тригерос
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Тригерос
19
Эспиноса
10
Вьетто
10
Вьетто
19
Эспиноса
33
Морсильо
17
Куини
17
Куини
33
Морсильо
12
Баптистао
8
Посуэло
8
Посуэло
12
Баптистао
19
Буэно
9
Манушу
9
Манушу
19
Буэно
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
25
Тоньо
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
25
Тоньо
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Райо Вальекано
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+