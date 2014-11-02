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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 02 ноября 2014
Вильярреал
02.11.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 3
Завершен
Валенсия
88'
М. Тригерос
6'
М. Тригерос (АГ)
64'
Ш. Мустафи
73'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
ГОЛ! 1:3!
М. Тригерос
Пас отдал
Ж. Морено
88'
87'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Родриго
80'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
79'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
78'
Замена
К. Хиль
️️️️
С. Фегули
73'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Мустафи
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
72'
Замена
Ж. Морено
️️️️
И. Уче
71'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мустафи
Пас отдал
П. Пьятти
Замена
Джонатан
️️️️
М. Гомес
61'
60'
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
М. Гаспар
54'
47'
Желтая карточка
Н. Отаменди
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
24
Коста
5
Дорадо
3
Паулиста
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
90
Черышев
16
Гомес
10
Дос Сантос
14
Уче
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
30
Отаменди
13
Мустафи
14
Гайя
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
16
Гомес
6
Джонатан
6
Джонатан
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
14
Уче
7
Морено
7
Морено
14
Уче
8
Фегули
10
Хиль
10
Хиль
8
Фегули
19
Родриго
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Родриго
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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