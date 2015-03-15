Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вильярреал
Альмерия - Вильярреал: обзор матча 15 марта 2015
Альмерия
15.03.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Вильярреал
85'
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
Х. Мануэль Касадо
️️️️
С. Дюбарбье
83'
Желтая карточка
Верса
78'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Корона
68'
66'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
Ф. Велес
64'
63'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Гомес
61'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
55'
Вторая желтая
Х. Коста
54'
Желтая карточка
Ж. Морено
Замена
Ф. Велес
️️️️
Тьеви
46'
Красная карточка
М. дос Сантос
40'
37'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Корона
34'
Желтая карточка
М. дос Сантос
32'
23'
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
15'
Желтая карточка
А. Рукавина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-3-1
23
Хулиан
16
Дюбарбье
15
дос Сантос
88
Мичел
5
Трухильо
18
Парти
12
Верса
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
10
Хемед
4-2-1-3
1
Асенхо
2
Рукавина
3
Байи
5
Дорадо
24
Коста
17
Пина
26
Маркос
16
Гомес
7
Морено
10
Дос Сантос
10
Кэмпбелл
16
Дюбарбье
20
Касадо
20
Касадо
16
Дюбарбье
23
Тьеви
4
Фран Велес
4
Фран Велес
23
Тьеви
15
Корона
7
Мендес
7
Мендес
15
Корона
10
Кэмпбелл
2
Гаспар
2
Гаспар
10
Кэмпбелл
16
Гомес
90
Черышев
90
Черышев
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Альмерия
Вильярреал
30
Йерай Гомес
ВР
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
12
Хуан Карлос
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Альмерия - Вильярреал
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+