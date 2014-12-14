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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 14 декабря 2014
Атлетико
14.12.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
84'
Л. Вьетто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
89'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Л. Вьетто
Желтая карточка
Коке
87'
84'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
М. Гомес
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Туран
76'
Замена
А. Черчи
️️️️
Габи
70'
66'
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Уче
Замена
А. Гризманн
️️️️
Р. Гарсия
63'
62'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
54'
Желтая карточка
М. Тригерос
Желтая карточка
Хуанфран
44'
Желтая карточка
М. Манджукич
41'
41'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
А. Туран
28'
16'
Желтая карточка
И. Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
6
Сикейра
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
66
Туран
9
Манджукич
14
Гарсия
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
3
Паулиста
24
Коста
10
Дос Сантос
21
Бруно
14
Тригерос
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
66
Туран
4
Суарес
4
Суарес
66
Туран
14
Гарсия
7
Гризманн
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Габи
7
Черчи
7
Черчи
14
Габи
14
Уче
16
Гомес
16
Гомес
14
Уче
10
Вьетто
2
Рукавина
2
Рукавина
10
Вьетто
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:55 (прямая)
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