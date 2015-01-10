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Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 10 января 2015
Малага
10.01.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
60'
Н. Амрабат
45+1'
Джонатан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
84'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Замена
Л. Альберто
️️️️
Дуда
78'
77'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
74'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
М. Торрес
71'
Замена
Р. Орта
️️️️
С. Кастильехо
71'
66'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Л. Вьетто
ГОЛ! 1:1!
Н. Амрабат
Пас отдал
Антунеш
60'
Замена
Хуанми
️️️️
Саму
59'
Желтая карточка
Дуда
57'
Желтая карточка
М. Ангелери
55'
Желтая карточка
Саму
50'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Джонатан
36'
Желтая карточка
М. Тригерос
30'
Желтая карточка
В. Руис
10'
Желтая карточка
Д. Черышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Хуанпи
АП
18
Луис Альберто
АП
7
Хуанми
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
23
Торрес
5
Антунеш
16
Росалес
2
Ангелери
36
Ресио
10
Дардер
14
Саму
17
Дуда
70
Кастильехо
39
Амрабат
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
2
Рукавина
3
Паулиста
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
70
Кастильехо
21
Орта
21
Орта
70
Кастильехо
17
Дуда
18
Альберто
18
Альберто
17
Дуда
14
Саму
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Саму
90
Черышев
16
Гомес
16
Гомес
90
Черышев
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
10
Вьетто
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
10
Вьетто
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Малага - Вильярреал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Ла Росаледа
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