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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 24 января 2015
Вильярреал
24.01.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
56'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
88'
Желтая карточка
В. Камараса
Замена
Ж. Морено
️️️️
Л. Вьетто
82'
80'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
М. Сиссоко
75'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
71'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Иваншиц
Замена
А. Рукавина
️️️️
М. Тригерос
69'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
64'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
56'
46'
Замена
Н. Карабелас
️️️️
Х. Луис Моралес
29'
Желтая карточка
Л. Винтра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Бруно
6
Джонатан
14
Тригерос
16
Гомес
10
Вьетто
14
Уче
3-3-1-3
13
Мариньо
2
Лопес
16
Эль-Адуа
26
Винтра
23
Иваншиц
6
Камараса
22
Сиссоко
14
Гарсия
25
Моралес
11
Касадесус
18
Баррал
14
Тригерос
2
Рукавина
2
Рукавина
14
Тригерос
10
Вьетто
7
Морено
7
Морено
10
Вьетто
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
25
Моралес
15
Карабелас
15
Карабелас
25
Моралес
22
Сиссоко
17
Ксуметра
17
Ксуметра
22
Сиссоко
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Иваншиц
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Вильярреал - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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