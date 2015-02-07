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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 07 февраля 2015
Вильярреал
07.02.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
30'
М. Мусаккио
90+2'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Черышев
90'
+2
Желтая карточка
Джонатан
87'
82'
Желтая карточка
Р. Перес
77'
Замена
А. Колунга
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
76'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
73'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
68'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Х. Кэмпбелл
61'
46'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Р. Ибаньес
ГОЛ! 1:0!
М. Мусаккио
Пас отдал
Ж. Морено
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Гранада
1
Столе Димитриевски
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
4-2-1-3
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Рукавина
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
14
Уче
7
Морено
10
Кэмпбелл
4-4-2
13
Ойер
12
Ньом
12
Инсуа
3
Бабен
5
Майнц
4
Рико
21
Перес
20
Ибаньес
10
Пити
7
Бангура
9
Кордоба
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
10
Кэмпбелл
90
Черышев
90
Черышев
10
Кэмпбелл
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
7
Бангура
27
Колунга
27
Колунга
7
Бангура
20
Ибаньес
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Ибаньес
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
12
Хуан Карлос
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Столе Димитриевски
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Вильярреал - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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