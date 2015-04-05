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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 05 апреля 2015
Валенсия
05.04.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
А. Педраса
Желтая карточка
Н. Отаменди
89'
87'
Желтая карточка
Э. Байи
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
78'
73'
Замена
А. Педраса
️️️️
Джонатан
67'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Замена
Л. Орбан
️️️️
Х. Луис Гайя
67'
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
65'
64'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Х. Кэмпбелл
61'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ж. Морено
Желтая карточка
Д. Парехо
38'
31'
Желтая карточка
Л. Вьетто
21'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
4-3-3
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
3
Байи
24
Коста
17
Пина
6
Джонатан
14
Тригерос
7
Морено
10
Вьетто
10
Кэмпбелл
14
Гайя
6
Орбан
6
Орбан
14
Гайя
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
6
Джонатан
23
Педраса
23
Педраса
6
Джонатан
10
Кэмпбелл
2
Рукавина
2
Рукавина
10
Кэмпбелл
7
Морено
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
7
Морено
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
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