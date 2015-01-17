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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 17 января 2015
Вильярреал
17.01.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
42'
Д. Черышев
83'
Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Бруно
83'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Л. Вьетто
82'
Замена
М. Гомес
️️️️
Джонатан
80'
Желтая карточка
Д. Черышев
77'
76'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
76'
Замена
И. Гомес
️️️️
У. Лопес
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
68'
67'
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Рико
67'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Вигуэра
Желтая карточка
Бруно
56'
54'
Желтая карточка
Х. Этчейта
ГОЛ! 1:0!
Д. Черышев
Пас отдал
В. Руис
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
3
Паулиста
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
6
Джонатан
17
Пина
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
3-2-3-2
1
Ирайсос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
8
Лопес
17
Рико
14
Сусаета
25
Вигуэра
20
Адурис
6
Джонатан
16
Гомес
16
Гомес
6
Джонатан
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
10
Вьетто
7
Морено
7
Морено
10
Вьетто
25
Вигуэра
8
Итурраспе
8
Итурраспе
25
Вигуэра
17
Рико
9
Уильямс
9
Уильямс
17
Рико
8
Лопес
11
Гомес
11
Гомес
8
Лопес
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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