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Томас Мангани
Статистика
Томас Мангани - статистика
Завершил карьеру
29 апреля 1987 (39), Карпантрас
#6 | Полузащитник
183 см | 80 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Франция. Лига 1 2010/2011
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аяччо
27
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Аяччо
1 : 0
03.06.2023
Марсель
82' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
5 : 0
13.05.2023
Аяччо
1' - 80'
80'
Франция. Лига 1, 34 тур
Аяччо
0 : 0
07.05.2023
Тулуза
1' - 90'
64'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
3 : 0
29.04.2023
Аяччо
1' - 72'
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Аяччо
0 : 3
09.04.2023
Осер
76' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
2 : 1
02.04.2023
Аяччо
82' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 2
01.02.2023
Аяччо
1' - 64'
Франция. Лига 1, 20 тур
Аяччо
0 : 2
29.01.2023
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
7 : 1
15.01.2023
Аяччо
1' - 90'
46'
Франция. Лига 1, 18 тур
Аяччо
0 : 1
11.01.2023
Реймс
1' - 88'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
01.01.2023
Аяччо
46' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Аяччо
1 : 0
28.12.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 2
13.11.2022
Аяччо
1' - 81'
Франция. Лига 1, 14 тур
Аяччо
4 : 2
05.11.2022
Страсбур
85' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
76' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Аяччо
0 : 3
21.10.2022
ПСЖ
83' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
1 : 1
16.10.2022
Аяччо
86' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 2
08.10.2022
Аяччо
89' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Аяччо
1 : 3
02.10.2022
Клермон
62' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 1
18.09.2022
Аяччо
75' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Аяччо
0 : 1
11.09.2022
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Аяччо
0 : 1
04.09.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2 : 0
31.08.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Аяччо
1 : 3
26.08.2022
Лилль
1' - 90'
71'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 1
21.08.2022
Аяччо
1' - 76'
45, 57'
45'
Франция. Лига 1, 2 тур
Аяччо
0 : 0
14.08.2022
Ланс
1' - 85'
37'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 1
05.08.2022
Аяччо
1' - 89'
31'
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