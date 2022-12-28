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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Анжер
Аяччо - Анжер: обзор матча 28 декабря 2022
Аяччо
28.12.2022, среда, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
40'
Ю. Белаили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Анжер
Замена
К. Лячи
️️️️
Р. Нури
89'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Й. Тузгар
77'
Замена
С. Баяла
️️️️
Ю. Белаили
71'
68'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Эну
Желтая карточка
М. Юсуфф
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Белаили
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Анжер
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
4-1-1-2-2
1
Лерой
2
Альфонс
5
Майембо
5
Диалло
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Кутадье
11
Белаили
7
Нури
7
Тузгар
9
Эль-Идрисси
4-1-2-3
13
Бернардони
7
Валери
16
Блажич
22
Хунтонджи
21
Думбия
3
Менди
19
Сима
8
Абделли
19
Салама
23
Эну
28
Эль-Мелали
7
Нури
20
Лячи
20
Лячи
7
Нури
11
Белаили
11
Баяла
11
Баяла
11
Белаили
7
Тузгар
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
7
Тузгар
23
Эну
9
Тиуб
9
Тиуб
23
Эну
Остались в запасе
Аяччо
Анжер
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жеральд Батикль
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Аяччо - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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